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  • Жена Смолова: «Отмечаю 4 года трезвости от алкоголя и наркотиков. Ходила на собрания анонимных алкоголиков и наркоманов. Не занималась сексом полтора года, целибат прочистил мне мозги»
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Жена Смолова: «Отмечаю 4 года трезвости от алкоголя и наркотиков. Ходила на собрания анонимных алкоголиков и наркоманов. Не занималась сексом полтора года, целибат прочистил мне мозги»

Жена Федора Смолова рассказала про 4 года трезвости от алкоголя и наркотиков.

«Сегодня отмечаю уже 4(!) года своей трезвости от алкоголя и наркотиков. Я не пью вообще, ни капельки, даже на Новый год или день рождения. Уже давно научилась отмечать важные для себя события без допинга. Не помню, как это быть пьяной и как получать от этого состояния удовольствие.

Когда-то я думала, что не смогу продержаться и недели, а сейчас у меня уже целых года, за которые я успела пойти в терапию, вылечиться, выйти замуж и родить ребенка.

Мой пример не уникальный. Стать трезвым, со стабильной психикой и счастливым возможно.

Я уже давно не пишу о зависимости, потому что эта тема перестала быть для меня актуальной, но до сих пор помню, как сложно было в начале. Было ощущение, что это тупик. Я никогда не выберусь из этого состояния. Как я вообще допустила, что попала в эту ловушку? Это всегда происходит так незаметно.

Что мне помогло.

Я ходила на собрания анонимных наркоманов и анонимных алкоголиков каждый день. Иногда несколько раз в день.

Собрания занимали значительную часть моей жизни, и я уверена, что на первых этапах ходить туда очень помогает. Я не хожу уже год, потому что мне не хочется. У меня нет желания с кем-то поделиться своими переживаниями, и я знаю, как сама с ними справляться. Но без NA я бы точно не справилась и буду всегда благодарна сообществу. Вы тоже можете пойти на свое первое собрание в разных городах мира. Собрания есть и онлайн. Это АНОНИМНО и БЕСПЛАТНО.

У меня были служения (обязанности в группе, которые ты выполняешь определенный срок). Я полгода мыла полы после группы, заваривала чай, а потом меня допустили до ведения собрания.

Я писала шаги по руководству и работала с наставником.

Я прошла тренинг навыков диалектической поведенческой терапии. Полгода я ходила на занятия и два года на личную терапию. Надеюсь, в этом году мы запустим тренинги у нас в клинике.

Помог наш фильм про зависимость, который дал мне знания о том, как устроен зависимый мозг и почему человек не может остановиться даже когда хочет. 

Я исключила все триггерное общение, не ходила на свидания 1,5 года и столько же не занималась сексом, чтобы не вляпаться в отношения, которые причинят мне вред. Целибат очень прочистил мне мозги. 

Это все было часто неприятно, долго и больно, но я много терпела, потому что хотела изменить свою жизнь. Вы должны понимать, что просто и легко вы ничего не добьетесь. Нужно будет много работать и очень много терпеть, но оно того стоит», – написала Карина Истомина в телеграм-канале.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Карины Истоминой
Карина Истомина
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