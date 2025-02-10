«Фейеноорд» уволил Приске после разгромной победы из-за «неоднозначных результатов и несыгранности». Матч с «Миланом» в ЛЧ – 12 февраля

«Фейеноорд» за два дня до матча в Лиге чемпионов решил сменить тренера.

Роттердамцы объявили о расставании с Брианом Приске, назначенным минувшим летом, по соглашению сторон. В качестве причин прекращения сотрудничества называются «неоднозначные результаты и недостаток сыгранности».

8 февраля команда разгромила «Спарту» (3:0) в чемпионате Нидерландов, прервав серию из трех поражений (в том числе от «Аякса» и ПСВ). Она идет на 5-м месте в таблице, набрав 39 очков за 21 тур.

12 февраля «Фейеноорд» примет «Милан» в Лиге чемпионов.