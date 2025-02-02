Чемпионат Нидерландов. «Аякс» победил «Фейеноорд»

«Аякс» обыграл «Фейеноорд» (2:1) в 21-м туре чемпионата Нидерландов.

После 20 матчей амстердамцы занимают 2-е место в таблице, отставая от ПСВ на 2 очков с 1 игрой в запасе. Клуб из Роттердама идет 4-м, имея на 12 баллов меньше, чем «Аякс ».

Чемпионат Нидерландов

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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