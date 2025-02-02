Чемпионат Нидерландов. «Аякс» победил «Фейеноорд»
«Аякс» обыграл «Фейеноорд» (2:1) в 21-м туре чемпионата Нидерландов.
После 20 матчей амстердамцы занимают 2-е место в таблице, отставая от ПСВ на 2 очков с 1 игрой в запасе. Клуб из Роттердама идет 4-м, имея на 12 баллов меньше, чем «Аякс».
Чемпионат Нидерландов
21-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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