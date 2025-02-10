Карпин о Глебове: «Его завтра может не быть в «Ростове», а может остаться еще на 10 лет. Любой клуб открыт для предложений по любому игроку, если предложат 100 млн»
Сообщалось, что в подписании 25-летнего полузащитника заинтересовано «Динамо». В эти минуты команды проводят матч за пятое место Winline Зимнего кубка РПЛ.
– Идет подготовка [к возобновлению сезона]. Зрителям нужно наслаждаться футболом. Ходом подготовки доволен на 90%. Если вы обращаете внимание на результат, то мы на то, когда пропустили гол, когда забили, в каком были составе, были ли на поле молодые футболисты.
– На какой стадии ситуация с Глебовым и «Динамо»? Есть вероятность, что Данил покинет «Ростов»?
– Опасность существует всегда. Сейчас придет не «Динамо», а другой клуб, и предложит сумму, которая устроит «Ростов» и Глебова. Его завтра может не быть здесь, а может остаться еще на 10 лет. Думаю, что любой клуб открыт для предложений по любому игроку, если предложат 100 миллионов, – сказал главный тренер «Ростова».
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