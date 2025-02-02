Газизов о том, что «Спартак» отказался подписать Волка за 5 млн евро: «Вранье, ни с кем не общались. Даже неофициально ни с кем не разговаривали»
Шамиль Газизов опроверг интерес «Спартака» к голкиперу Давиду Волку.
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что за несколько дней до подписания контракта с Ильей Помазуном, руководство красно-белых обсуждало кандидатуру 23-летнего вратаря махачкалинского «Динамо».
Утверждалось, что красно-белые направляли запрос по поводу покупки футболиста. Однако игрока оценили в 5 млн евро, эта сумма не устроила «Спартак». В итоге было принято окончательное решение подписать Помазуна.
«Вранье, ни с кем не общались. Даже неофициально ни с кем не разговаривали», – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем