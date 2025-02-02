Газизов о том, что «Спартак» отказался подписать Волка за 5 млн евро: «Вранье, ни с кем не общались. Даже неофициально ни с кем не разговаривали»

Шамиль Газизов опроверг интерес «Спартака» к голкиперу Давиду Волку.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил , что за несколько дней до подписания контракта с Ильей Помазуном, руководство красно-белых обсуждало кандидатуру 23-летнего вратаря махачкалинского «Динамо».

Утверждалось, что красно-белые направляли запрос по поводу покупки футболиста. Однако игрока оценили в 5 млн евро, эта сумма не устроила «Спартак ». В итоге было принято окончательное решение подписать Помазуна.

«Вранье, ни с кем не общались. Даже неофициально ни с кем не разговаривали», – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо ».