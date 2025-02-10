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Волк о словах Латышонка про 30 тысяч в месяц: «Он скромный человек, который не разбрасывается деньгами. Если мне скажут: «Вот тебе 50 тысяч, проживи», – меня это не будет напрягать»

Давид Волк рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.

– Вопрос, который стало модно задавать футболистам: сколько вам нужно для комфортной жизни? 

– Евгения Латышонка за это разбомбили все кому не лень.

– Потому что он сказал, что может прожить на 30 тысяч, но когда ты открываешь соцсети его девушки, понимаешь, что у нее помада дороже.

– Но речь же шла о Жене. А он, я знаю лично, не понаслышке, достаточно скромный молодой человек, который не разбрасывается деньгами и не делает необоснованных трат. Поэтому когда я это услышал, никак не удивился.

Что касается меня, честно – не задумывался об этом. Если мне скажут: «Вот тебе 50 тысяч, проживи на них», – меня это не будет напрягать. Если будет больше денег, здорово. Больше возможностей, больше вещей могу себе позволить. Но в целом, не принципиально.

Хотите услышать сумму? Если прямо комфортно, то пусть будет 300 тысяч в месяц. Хорошая сумма, супер.

– Что в них войдет? Коммуналка, бензин.

– В целом, это все. И питание в ресторанах каждый день – по сути, этих денег хватит. Ты не шикуешь, просто комфортно живешь, и все. Без каких-либо важных покупок, – сказал вратарь махачкалинского «Динамо». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoДавид Волк
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
деньги
logoДинамо Махачкала
logoЕвгений Латышонок
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