«Во «Вкусно – и точка» плохо, McDonald’s был лучше. Я прямо убежден, что раньше было вкуснее». Вратарь «Динамо» Махачкала Волк про рестораны быстрого питания
Давид Волк сравнил «Вкусно – и точка» и McDonald’s.
– Бывали во «Вкусно – и точка»?
– Бывал, конечно. Но там плохо. McDonald’s был лучше. Не знаю, что изменилось, но я прямо убежден, что раньше было вкуснее.
– Что любили больше всего?
– Классический «Биг Мак». Раньше не было всяких модных бургеров, сейчас даже не знаю, что там в меню.
– Совсем завязали со «Вкусно – и точка»?
– Правильное питание же... – сказал вратарь «Динамо» Махачкала.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем