«Во «Вкусно – и точка» плохо, McDonald’s был лучше. Я прямо убежден, что раньше было вкуснее». Вратарь «Динамо» Махачкала Волк про рестораны быстрого питания

Давид Волк сравнил «Вкусно – и точка» и McDonald’s.

– Бывали во «Вкусно – и точка»?

– Бывал, конечно. Но там плохо. McDonald’s был лучше. Не знаю, что изменилось, но я прямо убежден, что раньше было вкуснее.

– Что любили больше всего?

– Классический «Биг Мак». Раньше не было всяких модных бургеров, сейчас даже не знаю, что там в меню.

– Совсем завязали со «Вкусно – и точка»?

– Правильное питание же... – сказал вратарь «Динамо » Махачкала.