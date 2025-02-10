Вице-президент «Галатасарая» про «Адана Демирспор»: «Если уходить после каждого несправедливого пенальти, чемпионат закончится в 4-м туре. Они не могут догнать нас, грязно бороться мы не будем»

Вице-президент «Галатасарая» высказался о скандальном матче с «Адана Демирспор».

В начале первого тайма матча команд в 23-м туре чемпионата Турции арбитр Огузхан Чакыр назначил пенальти , так как посчитал, что защитник «Адана Демирспор» Семих Гюлер нарушил правила на форварде Дрисе Мертенсе.

Руководство «Адана Демирспор» выразило протест по поводу назначения 11-метрового и приняло решение увести команду с поля. Позже игра была отменена.

Решение покинуть поле было принято в знак протеста против комитета судей и федерации футбола Турции, позднее заявили несколько официальных лиц клуба. Президент «Адана Демирспор» Бедирхан Дурак объявил о своей отставке сегодня утром.

«Адана Демирспор» впервые пострадал от несправедливости, как и «Галатасарай». Если команда будет уходить с поля после каждого несправедливого пенальти, чемпионат закончится на 4-м туре. Происходит невероятный хаос.

Мы всегда говорим, что главный и боковой судья могут ошибаться, но судья на ВАР не может. Если ошибка была в эпизоде, матч продолжается.

Но я проклинаю оппортунистов, мы дадим им необходимый ответ к концу сезона. Тренер нашего конкурента с седьмого места заявляет, что мы хотим иметь иностранный ВАР. Был ли сегодняшний арбитр ВАР турком? Он впервые принял несправедливое решение против «Адана Демирспор», «Галатасарая» или других команд? Это комедия, позор для всех.

В настоящее время вы видите, что они не могут догнать «Галатасарай», несмотря ни на что, при любых обстоятельствах, они не могут нас догнать. Тот факт, что «Галатасарай» усилился в трансферное окно, беспокоит их. Нам их жаль.

Это никому не поможет. Президент «Адана» Демирспор» и его заместитель делают заявления, не делая заявлений. Грязно бороться... Я не буду продолжать, спасибо», – заявил вице-президент «Галатасарая» Метин Озтюрк.

Генсек «Фенербахче» о срыве игры «Галатасарая»: «Они продолжают этот театр много лет, изображают жертву – игроки падают, будто это их долг. Клуб рекламирует незаконные билеты и ставки. Давайте не участвовать в этом»

Президент «Адана Демирспор» ушел в отставку после матча с «Галатасараем». Игроки покинули поле из-за несогласия боссов клуба с пенальти в пользу соперника