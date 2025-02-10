  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вице-президент «Галатасарая» про «Адана Демирспор»: «Если уходить после каждого несправедливого пенальти, чемпионат закончится в 4-м туре. Они не могут догнать нас, грязно бороться мы не будем»
1

Вице-президент «Галатасарая» про «Адана Демирспор»: «Если уходить после каждого несправедливого пенальти, чемпионат закончится в 4-м туре. Они не могут догнать нас, грязно бороться мы не будем»

Вице-президент «Галатасарая» высказался о скандальном матче с «Адана Демирспор».

В начале первого тайма матча команд в 23-м туре чемпионата Турции арбитр Огузхан Чакыр назначил пенальти, так как посчитал, что защитник «Адана Демирспор» Семих Гюлер нарушил правила на форварде Дрисе Мертенсе.

Руководство «Адана Демирспор» выразило протест по поводу назначения 11-метрового и приняло решение увести команду с поля. Позже игра была отменена. 

Решение покинуть поле было принято в знак протеста против комитета судей и федерации футбола Турции, позднее заявили несколько официальных лиц клуба. Президент «Адана Демирспор» Бедирхан Дурак объявил о своей отставке сегодня утром.

«Адана Демирспор» впервые пострадал от несправедливости, как и «Галатасарай». Если команда будет уходить с поля после каждого несправедливого пенальти, чемпионат закончится на 4-м туре. Происходит невероятный хаос.

Мы всегда говорим, что главный и боковой судья могут ошибаться, но судья на ВАР не может. Если ошибка была в эпизоде, матч продолжается.

Но я проклинаю оппортунистов, мы дадим им необходимый ответ к концу сезона. Тренер нашего конкурента с седьмого места заявляет, что мы хотим иметь иностранный ВАР. Был ли сегодняшний арбитр ВАР турком? Он впервые принял несправедливое решение против «Адана Демирспор», «Галатасарая» или других команд? Это комедия, позор для всех.

В настоящее время вы видите, что они не могут догнать «Галатасарай», несмотря ни на что, при любых обстоятельствах, они не могут нас догнать. Тот факт, что «Галатасарай» усилился в трансферное окно, беспокоит их. Нам их жаль.

Это никому не поможет. Президент «Адана» Демирспор» и его заместитель делают заявления, не делая заявлений. Грязно бороться... Я не буду продолжать, спасибо», – заявил вице-президент «Галатасарая» Метин Озтюрк.

Генсек «Фенербахче» о срыве игры «Галатасарая»: «Они продолжают этот театр много лет, изображают жертву – игроки падают, будто это их долг. Клуб рекламирует незаконные билеты и ставки. Давайте не участвовать в этом»

Президент «Адана Демирспор» ушел в отставку после матча с «Галатасараем». Игроки покинули поле из-за несогласия боссов клуба с пенальти в пользу соперника

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TRT Spor
logoГалатасарай
logoсудьи
logoвысшая лига Турция
происшествия
logoАдана Демирспор
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генсек «Фенербахче» о срыве игры «Галатасарая»: «Они продолжают этот театр много лет, изображают жертву – игроки падают, будто это их долг. Клуб рекламирует незаконные билеты и ставки. Давайте не участвовать в этом»
3сегодня, 09:15
Скандалище в Турции: соперник «Галатасарая» ушел с поля на 30-й минуте, взбешен даже Моуринью
59сегодня, 08:10
Моуринью о срыве игры «Галатасарая»: «У него 9 пенальти за 10 игр! Вот почему он уступает «Янг Бойз» и «Мальме», но 5 лет выигрывает почти каждый матч в Турции»
72вчера, 18:33
Игроки «Адана Демирспор» ушли с поля из-за несогласия боссов клуба с пенальти в пользу «Галатасарая». Матч отменен, решение по нему примут в ближайшие дни
58вчера, 17:40Фото
Рекомендуем
Главные новости
«Олимпиакос» оценивает Коштинью в 20 млн евро. Шансы на сделку с «Зенитом» невысоки (Sport24)
612 минут назад
«Когда football заканчивается, начинается fútbol». Месси жонглировал мячом для американского футбола в рекламе Apple TV с анонсом сезона МЛС, которую показали после Супербоула
622 минуты назад
Роман Пилипчук: «Спартак» – основной претендент на победу в РПЛ по качеству футбола. Не думаю, что еще кто-то сможет противостоять «Зениту»
2229 минут назад
«Динамо» договорилось о трансфере Касереса из «Лануса». Защитник сборной Парагвая вылетает на медосмотр («Чемпионат»)
745 минут назад
Месси посетил Супербоул и сфотографировался с Суаресом, Бускетсом и Альбой, Родри и Гризманн также были на матче. НФЛ назвала аргентинца «легендой»
28сегодня, 09:24
Педри об удалении Фермина в матче с «Севильей»: «На днях на мне сфолили еще грубее, и красной карточки не было. Не понимаю этого»
20сегодня, 09:12
«Уехал из Исландии из-за медицины – сложно с лекарствами, недостаток квалифицированных врачей. В России сразу поставили диагноз и сказали, что делать». Вратарь «Ротора» Чагров о странах
74сегодня, 09:04
Спортс’’ ищет аналитика, который поможет нам улучшить продукт с помощью анализа данных. Присоединяйтесь к команде!
сегодня, 09:00Вакансия
Деку подал в суд на экс-кандидата в президенты «Барсы» Фонта – тот намекал на возможные нарушения при трансфере Роке
6сегодня, 08:49
Галлас об ЛЧ: «Реал» пройдет дальше, думаю. Каждый раз они становятся лучше по ходу турнира и в итоге выигрывают его. «Ман Сити» будет сложно»
23сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
Санья об «Арсенале»: «Есть отличный шанс выиграть выиграть АПЛ, если не отставать от «Ливерпуля», который не выиграет все матчи. Они могут стать первыми, впереди долгий путь»
410 минут назад
Депутат Свищев: «Странно, что команды из новых регионов не допускаются до футбольных турниров России. Чего бояться? Санкции и сейчас работают»
1550 минут назад
Эллиотт о пенальти с «Плимутом»: «Моя рука находилась в метре от бившего. Сказал судье: «Вы ожидаете, что я прыгну, прижав руки к бокам?». Спорить можно вечно»
655 минут назад
Альба о Маскерано во главе «Интер Майами»: «Еще в «Барсе» было видно, что он станет тренером. Мы дружили, но теперь отношения должны измениться»
1сегодня, 09:25
Генсек «Фенербахче» о срыве игры «Галатасарая»: «Они продолжают этот театр много лет, изображают жертву – игроки падают, будто это их долг. Клуб рекламирует незаконные билеты и ставки. Давайте не участвовать в этом»
3сегодня, 09:15
Мостовой о расходах «Спартака» на трансферы: «Тратить такие деньги в отсутствие еврокубков – безумие, но клуб хочет стать чемпионом. Посмотрим, что из этого получится»
6сегодня, 08:57
Вера о русской музыке: «Baby mama Скриптонита включали постоянно в «Оренбурге». Я думал, что с ума сойду»
16сегодня, 08:49
Президент «Адана Демирспор» ушел в отставку после матча с «Галатасараем». Игроки покинули поле из-за несогласия боссов клуба с пенальти в пользу соперника
4сегодня, 08:40
Санья о «Сити» против «Реала» в ЛЧ: «Мадрид» будет фаворитом, но шансы 50 на 50. Это не АПЛ, будет другая атмосфера – «горожане» способны продемонстрировать фантастическую игру»
1сегодня, 08:28
Мохеби об Азмуне в «Шабаб Аль-Ахли»: «У Сердара потрясающий уровень даже несмотря на то, что он чилит по сравнению с РПЛ. Не думаю, что ему хочется возвращаться в такую конкурентную среду»
5сегодня, 07:35
Рекомендуем