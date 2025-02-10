Президент «Адана Демирспор» ушел в отставку после матча с «Галатасараем». Игроки покинули поле из-за несогласия боссов клуба с пенальти в пользу соперника
В начале первого тайма матча команд в 23-м туре чемпионата Турции арбитр Огузхан Чакыр назначил пенальти, так как посчитал, что защитник «Адана Демирспор» Семих Гюлер нарушил правила на форварде Дрисе Мертенсе.
Руководство «Адана Демирспор» выразило протест по поводу назначения 11-метрового и приняло решение увести команду с поля. Позже игра была отменена. Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук заявил в интервью после того, как гости покинули поле, что пенальти мог быть назначен неверно.
Решение покинуть поле было принято в знак протеста против комитета судей и федерации футбола Турции, позднее заявили несколько официальных лиц клуба.
Президент Бедирхан Дурак объявил о своей отставке сегодня утром.
«Сейчас я с грустью вижу, что мы зашли в тупик. Ради моего клуба, моей семьи, моих близких и моего здоровья я объявляю о своей отставке с поста президента», – заявил Дурак.
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