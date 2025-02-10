Президент «Адана Демирспор» ушел в отставку после матча с «Галатасараем». Игроки покинули поле из-за несогласия боссов клуба с пенальти в пользу соперника

Президент «Адана Демирспор» ушел в отставку после скандала с «Галатасараем».

В начале первого тайма матча команд в 23-м туре чемпионата Турции арбитр Огузхан Чакыр назначил пенальти , так как посчитал, что защитник «Адана Демирспор» Семих Гюлер нарушил правила на форварде Дрисе Мертенсе.

Руководство «Адана Демирспор» выразило протест по поводу назначения 11-метрового и приняло решение увести команду с поля. Позже игра была отменена. Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук заявил в интервью после того, как гости покинули поле, что пенальти мог быть назначен неверно.

Решение покинуть поле было принято в знак протеста против комитета судей и федерации футбола Турции, позднее заявили несколько официальных лиц клуба.

Президент Бедирхан Дурак объявил о своей отставке сегодня утром.

«Сейчас я с грустью вижу, что мы зашли в тупик. Ради моего клуба, моей семьи, моих близких и моего здоровья я объявляю о своей отставке с поста президента», – заявил Дурак.

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