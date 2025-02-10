Галлас об ЛЧ: «Реал» пройдет дальше, думаю. Каждый раз они становятся лучше по ходу турнира и в итоге выигрывают его. «Ман Сити» будет сложно»

Вильям Галлас высказался о матче «Реала» с «Ман Сити» в Лиге чемпионов.

Команды сыграют на стадии 1/16 турнира. Первый матч пройдет 11 февраля в Англии.

– Все внимание приковано к матчу «Манчестер Сити» – «Реал». Кто из гигантов вылетит на стадии плей-офф?

– Думаю, «Манчестер Сити » будет сложно пройти дальше. Мы знаем «Реал», что они сейчас делают. Они делают это каждый сезон: начинают не очень хорошо, но матч за матчем становятся лучше и в итоге выигрывают Лигу чемпионов.

– Ни одна из команд не прошла в 1/8 напрямую. Это немного странно для обоих клубов.

– Я думаю, что «Реал » пройдет дальше. Для «Ман Сити» текущий сезон очень сложный, мы все это знаем, – сказал бывший игрок клубов АПЛ и сборной Франции Вильям Галлас в интервью Prime Casino.

Вильям Галлас: «Роналду – самый совершенный футболист, его победный менталитет и работа – это что-то невообразимое. У Месси дар от Бога»