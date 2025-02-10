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  • Санья о «Сити» против «Реала» в ЛЧ: «Мадрид» будет фаворитом, но шансы 50 на 50. Это не АПЛ, будет другая атмосфера – «горожане» способны продемонстрировать фантастическую игру»
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Санья о «Сити» против «Реала» в ЛЧ: «Мадрид» будет фаворитом, но шансы 50 на 50. Это не АПЛ, будет другая атмосфера – «горожане» способны продемонстрировать фантастическую игру»

Бакари Санья высказался о матчах «Манчестер Сити» и «Реала» в Лиге чемпионов.

Команды проведут два матча в плей-офф турнира. Встречи состоятся 11 и 19 февраля.

– Матчи, которых все ждут – это «Манчестер Сити» против «Реала» в Лиге чемпионов. Как вы думаете, кто пройдет дальше?

– «Реал» будет фаворитом на победу. Конечно, это будет очень, очень непростая игра для «Сити» из-за настроения, атмосферы вокруг клуба, но это другое соревнование, нежели Премьер-лига.

Я думаю, что шансы 50 на 50. «Сити» способен продемонстрировать фантастическую игру против «Реала», мы уже видели, как они это делали раньше.

На самом деле, я думаю, что игрокам это понравится. Это другое соревнование, будет другая обстановка, другая атмосфера. Это не АПЛ.

За два матча может произойти все что угодно. Шансы будут в пользу «Реала» из-за исторического успеха, которого они добились в Лиге чемпионов, и из-за игроков, которые у них есть, – сказал бывший защитник «Арсенала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Greatoffshoresportsbooks.com
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