Ривалдо: «Реал» в лучшей форме, чем «Ман Сити», он опытнее и хорошо знает, как играть в ЛЧ»

Ривалдо считает «Реал» фаворитом противостояния с «Манчестер Сити».

«Мадридцы знают, как играть в Лиге чемпионов, у них больше опыта и больше трофеев. «Сити » находится не в лучшей ситуации, он неудачно начал этот год, он не так хорош в АПЛ , учитывая последнее поражение от «Арсенала» (1:5).

«Реал» в лучшем состоянии. Хотя у него были взлеты и падения в Ла Лиге , он подходит к игре против «Сити» в немного лучшей форме. У «Реала » есть преимущество в виде опыта, и он очень хорошо знает, как надо играть в ЛЧ», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».