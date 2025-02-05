Ривалдо: «Реал» в лучшей форме, чем «Ман Сити», он опытнее и хорошо знает, как играть в ЛЧ»
Ривалдо считает «Реал» фаворитом противостояния с «Манчестер Сити».
«Мадридцы знают, как играть в Лиге чемпионов, у них больше опыта и больше трофеев. «Сити» находится не в лучшей ситуации, он неудачно начал этот год, он не так хорош в АПЛ, учитывая последнее поражение от «Арсенала» (1:5).
«Реал» в лучшем состоянии. Хотя у него были взлеты и падения в Ла Лиге, он подходит к игре против «Сити» в немного лучшей форме. У «Реала» есть преимущество в виде опыта, и он очень хорошо знает, как надо играть в ЛЧ», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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