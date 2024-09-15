Экс-арбитр Бурруль о наступе Арамбуру на ногу Винисиусу: «Он не влияет на ход игры. Это не пенальти»

Второй пенальти в пользу «Реала» в матче с «Сосьедадом» назначен ошибочно.

Такое мнение высказал бывший судья Альфонсо Перес Бурруль .

«Реал Мадрид » обыграл «Реал Сосьедад » в матче 5-го тура Ла Лиги со счетом 2:0 благодаря двум голам с пенальти. Второй одиннадцатиметровый был назначен за наступ Хона Арамбуру на ногу Винисиусу Жуниору – это произошло уже после того, как бразилец отдал пас.

Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра указал на точку, посмотрев повтор. Килиан Мбаппе поразил ворота соперника.

«Это не пенальти. Наступ Арамбуру на ногу Винисиусу не влияет на ход игры», – прокомментировал эпизод Бурруль.

Фото: кадр из трансляции