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  • Игонин о Соболеве в «Зените»: «Оценивал бы не только по голам. Отыграет 80% матчей во втором круге в основе – тогда это все было бы оправданно»
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Игонин о Соболеве в «Зените»: «Оценивал бы не только по голам. Отыграет 80% матчей во втором круге в основе – тогда это все было бы оправданно»

Алексей Игонин высказался об игре Александра Соболева за «Зенит».

В 12 матчах сезона Мир РПЛ форвард не отметился результативными действиями.

«В оценке уровня Соболева я бы не ориентировался только на голы, потому что в «Зените» все-таки игра не выстраивается вокруг одного футболиста. Сине-бело-голубые спокойно могут играть без лидеров. Многие игроки забивают голы, находятся в числе бомбардиров, поэтому мне бы не хотелось его оценивать по голам. Многое же от партнера зависит. 

Но я думаю, что если во втором круге Соболев отыграет 80% матчей в основном составе, то тогда это все было бы для него оправданно и он сделал действительно правильный шаг», – сказал экс-капитан «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoАлександр Соболев
logoАлексей Игонин
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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