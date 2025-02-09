Рианчо о Соболеве в «Зените»: «Александр – хороший нападающий, свои голы он забьет. То, что он не мог заиграть в первой части сезона, это объяснимо»
Рауль Рианчо высказался о будущем Александра Соболева в «Зените».
«Конечно, весной Соболеву будет намного легче в «Зените» – он уже проведет с командой полноценные сборы, адаптируется. Александр — хороший нападающий, свои голы он обязательно забьет.
То, что он не мог заиграть в первой части сезона, это объяснимо. Любому игроку нужно время, особенно если переход оказался очень сложным психологически», — сказал экс-тренер «Спартака».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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