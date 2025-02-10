Тренер «Севильи» о фоле на Соу в матче с «Барсой»: «Явный пенальти»
Андалузцы проиграли дома «Барселоне» в рамках Ла Лиги со счетом 1:4.
«Мы отлично провели первый тайм. Знали, как нужно не только терпеть, но и контратаковать. Жаль, что не реализовали два момента. Жаль, что они забили быстрый гол во втором тайме, выйдя вперед 2:1.
На Соу был явный пенальти, на мой взгляд. А когда счет стал 1:3, все было кончено», – сказал тренер «Севильи».
На 54-й минуте защитник «Севильи» Джибриль Соу упал в штрафной гостей после того, как Жюль Кунде коснулся его спины. Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес не стал назначать пенальти, несмотря на то, что игроки хозяев требовали 11-метровый.
Следующая атака «Барселоны» после этого эпизода стала голевой – на 55-й минуте забил Рафинья. После пропущенного гола футболисты «Севильи» вновь стали требовать пенальти за падение Соу.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий