Глава «Севильи» о жалобе «Реала» на судейство: «Попытка уничтожить испанский футбол. «Барса» согласна с ним, раз не высказалась публично. Она и правда собирается подбирать крохи за «Мадридом»?»
«Я еще не встречался с Лапортой. Мы сделали заявление по делу Негрейры и ждем объяснений от «Барселоны». Я не собираюсь давать показания в суде по делу «Барселоны», пока они не дадут объяснений. У нас есть четкая позиция по делу Негрейры, и мы не собираемся ее менять.
Нужно различать две вещи – возможность изменить судейский регламент и заявление «Реала». Это неприемлемо. Подобное нужно осуждать, так как это нарушает целостность футбола. «Реал» пытается уничтожить испанский футбол с помощью телевидения и других средств массовой информации. Мы выражаем нашу безоговорочную поддержку судьям.
Если «Барселона» не высказалась публично, значит, она согласна с заявлением «Реала». Они и правда собираются подбирать крохи, оставленные «Мадридом»?» – сказал Хосе Мария Дель Нидо Карраско в интервью DAZN перед матчем с «Барселоной».
«Реал» vs судьи – новый скандал в Испании. Требуют масштабных изменений
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