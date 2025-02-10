Защитник «Севильи» Гудель после 1:4 с «Барсой»: «Я видел, что Кунде толкнул Соу, и он потерял равновесие. Очевидный пенальти»

Неманя Гудель высказался о неназначенном пенальти в ворота «Барселоны».

«Севилья » крупно проиграла «Барселоне» (1:4) в домашнем матче 23-го тура Ла Лиги .

Во 2-м тайме судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не стал назначать 11-метровый после падения Джибриля Соу в штрафной каталонцев – Жюль Кунде рукой коснулся спины хавбека «Севильи». Рафинья забил в следующей атаке «Барселоны» спустя минуту после этого эпизода.

«После сомнительного решения судьи они забили нам, и счет стал 1:3. Забей мы еще раз, думаю, смогли бы добиться большего.

Я не люблю говорить о судьях. Я видел, как Кунде подтолкнул Соу рукой, и он потерял равновесие. По-моему, это довольно очевидный пенальти.

В первом тайме мы были очень хороши. То, что было во втором, трудно объяснить. Немного расслабились в центре, и Педри [отдал пас] на второй гол», – сказал защитник «Севильи».