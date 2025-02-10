Флик о 4:1 с «Севильей»: «В 1-м тайме «Барса» была хороша, во втором – боролась. В Ла Лиге 3-5 отличных команд, и мы в их числе»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Севильей».

«Барселона » выиграла со счетом 4:1 в матче 23-го тура Ла Лиги. С 62-й минуты каталонцы играли в меньшинстве после удаления Фермина Лопеса , вышедшего на замену в перерыве. В первом тайме травму получил защитник Рональд Араухо.

«Хочу отметить нашу игру. В первом тайме мы были хороши, а во втором мы сражались. У соперника были быстрые игроки на флангах, и мы хорошо сдерживали их. Мы были терпеливы.

Мы ожидаем, что Араухо пройдет тесты завтра. Надеемся, что у него нет ничего серьезного – по крайней мере, все выглядит именно так.

Фермин забил важный гол, а затем был удален... Это напряжение. Такое случается. Это хороший урок на будущее.

В Ла Лиге есть три, четыре или пять очень хороших команд, и мы в их числе», – сказал главный тренер «Барселоны».