У «Барселоны» 9 побед и 2 ничьих после поражения от «Атлетико» в декабре

«Барселона» продлила серию без поражений до 11 игр.

Команда Ханси Флика победила «Севилью» (4:1) в 23-м туре Ла Лиги .

В последний раз «блауграна» уступала 21 декабря – «Атлетико» (1:2) в чемпионате. С тех пор у нее 9 побед и 2 ничьих во всех турнирах.

17 февраля «Барселона » примет «Райо Вальекано».