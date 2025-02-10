У «Барселоны» 9 побед и 2 ничьих после поражения от «Атлетико» в декабре
«Барселона» продлила серию без поражений до 11 игр.
Команда Ханси Флика победила «Севилью» (4:1) в 23-м туре Ла Лиги.
В последний раз «блауграна» уступала 21 декабря – «Атлетико» (1:2) в чемпионате. С тех пор у нее 9 побед и 2 ничьих во всех турнирах.
17 февраля «Барселона» примет «Райо Вальекано».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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