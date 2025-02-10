«Барселона» 19 матчей не проигрывает «Севилье» в Ла Лиге – с 2015 года

«Барселона» больше 9 лет не проигрывает «Севилье» в Ла Лиге.

Команда Ханси Флика разгромила соперника со счетом 4:1 в 23-м туре.

В последний раз «блауграна» уступала андалузцам в чемпионате Испании в октябре 2015 года. С тех пор она одержала 15 побед, еще 4 встречи завершились вничью.