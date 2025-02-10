21

«Барселона» 19 матчей не проигрывает «Севилье» в Ла Лиге – с 2015 года

«Барселона» больше 9 лет не проигрывает «Севилье» в Ла Лиге.

Команда Ханси Флика разгромила соперника со счетом 4:1 в 23-м туре.

В последний раз «блауграна» уступала андалузцам в чемпионате Испании в октябре 2015 года. С тех пор она одержала 15 побед, еще 4 встречи завершились вничью.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wildstat
logoСевилья
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» одержала 17 разгромных побед в 36 матчах сезона, включая две над «Реалом». Команда Флика забила 113 голов
68сегодня, 22:03
«Барса» разгромила «Севилью» на выезде – 4:1. Фермин вышел на замену, забил и получил красную
832сегодня, 22:00
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 4 гола «Севилье», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Эспаньол»
500сегодня, 22:00
Рекомендуем
Главные новости
«Барса» забила 41 гол в 11 матчах с начала 2025 года. Больше было лишь в 1943-м – 42 мяча
630 минут назад
Флик о 4:1 с «Севильей»: «В 1-м тайме «Барса» была хороша, во втором – боролась. В Ла Лиге 3-5 отличных команд, и мы в их числе»
1443 минуты назад
Защитник «Севильи» Гудель после 1:4 с «Барсой»: «Я видел, что Кунде толкнул Соу, и он потерял равновесие. Очевидный пенальти»
52сегодня, 22:32
«Барса» одержала 17 разгромных побед в 36 матчах сезона, включая две над «Реалом». Команда Флика забила 113 голов
68сегодня, 22:03
«Барселона» до 2 очков сократила отставание от «Реала», до 1 – от «Атлетико»
47сегодня, 22:01
У «Барселоны» 9 побед и 2 ничьих после поражения от «Атлетико» в декабре
7сегодня, 22:01
«Барса» разгромила «Севилью» на выезде – 4:1. Фермин вышел на замену, забил и получил красную
832сегодня, 22:00
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 4 гола «Севилье», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Эспаньол»
500сегодня, 22:00
Травма Васкеса – 36-я у «Реала» в сезоне. 26 из них – мышечные повреждения
6сегодня, 21:56
У Рафиньи 37 (24+13) очков в 35 матчах за «Барсу» в этом сезоне. В топ-5 только у Салаха больше – 44
13сегодня, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» не проигрывает 9 матчей подряд – 7 побед и 2 ничьих. Команда лидирует в Серии А после 24-го тура – «Интер» отстает на 4 очка при игре в запасе
3сегодня, 22:11
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Анжера», «Лион» разгромил «Реймс»
31сегодня, 19:45Live
«Наполи» не смог обыграть «Удинезе» – 1:1. У команды Конте две ничьих подряд
14сегодня, 21:40
Фермин забил через минуту после выхода на замену в игре «Барселоны» с «Севильей»
13сегодня, 21:16
Льюиса-Скелли могут вызвать в сборную Англии в марте. Тухель впечатлен прогрессом 18-летнего хавбека «Арсенала»
1сегодня, 21:13
«Арсенал» – лучший клуб мира в январе по версии IFFHS. «Реал» – 3-й, «ПСЖ» – 4-й
4сегодня, 21:07
Эмери о 2:1 с «Тоттенхэмом» в Кубке: «Астон Вилла» доминировала, играла уверенно и самобытно. Надеюсь, с Рэшфордом, Асенсио и Маленом мы сможем построить команду с нужной структурой»
4сегодня, 20:59
Слот про 0:1 с «Плимутом»: «Сильное разочарование. И игра «Ливерпуля» тоже не особо радует, моментов почти не было»
10сегодня, 20:56
Левандовски – первый игрок после Месси в сезоне-2019/20, забивший 19+ голов в первых 22 матчах розыгрыша Ла Лиги
1сегодня, 20:55
Агент Алеррандро подтвердил, что форвард перейдет в ЦСКА за 5 млн евро
8сегодня, 20:49
Рекомендуем