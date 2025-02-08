Миятович о «Реале» и судьях: «Когда нам оказывают «маленькую услугу», мы не жалуемся, верно? Были решения как против клуба, так и в его пользу – не стоит так сильно беспокоиться»

Предраг Миятович поставил под сомнение жалобы «Реала» на судейство.

Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

«Обычно я никогда не соглашаюсь с такого рода выступлениями, в которых говорят об арбитрах. Судьи имеют право ошибаться, они люди, и, как бы много технологий ни применялось, они остаются людьми. Это не то, о чем мы должны беспокоиться так уж сильно.

Это правда, что в последнее время были решения, которые были не только не в пользу «Реала», но и во вред ему, но нет необходимости слишком много это комментировать. Если проанализировать последние несколько лет, то найдутся решения как в пользу клуба, так и против него.

Если сложить все вместе, то мы все когда-то жаловались [на решения судей], но когда нам оказывают «маленькую услугу», мы не жалуемся, верно? Это нужно понимать», – сказал бывший игрок и директор «Реала» Миятович в эфире Cadena SER.

ТВ «Реала» привело статистику ВАР: у «Мадрида» отрицательный баланс – на 27 решений больше против клуба, чем в его пользу, «Барса» и «Атлетико» – в плюсе