Шалимов о вратарях «Спартака»: «Максименко не безупречен – Помазун надежнее в игре ногами и вне вратарской. Пока Александр – номер один, на будущее не стал бы утверждать»
Игорь Шалимов свысказался о конкуренции вратарей в «Спартаке».
«Я вижу конкуренцию. Потому что Максименко не безупречен – это не касается игры на линии ворот, говорю об игре за пределами вратарской и в игре ногами. Помазун, на мой взгляд, в этом плане более надежен. А в раме я не вижу проблем ни у одного, ни второго.
С точки зрения Помазуна переход абсолютно оправдан – он тренировался вне команды достаточно долго, и сейчас получил шанс. Пока Максименко безоговорочно номер один, а на будущее я бы так утверждать не стал», – сказал бывший тренер «Урала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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