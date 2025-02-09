Шалимов о вратарях «Спартака»: «Максименко не безупречен – Помазун надежнее в игре ногами и вне вратарской. Пока Александр – номер один, на будущее не стал бы утверждать»

Игорь Шалимов свысказался о конкуренции вратарей в «Спартаке».

«Я вижу конкуренцию. Потому что Максименко не безупречен – это не касается игры на линии ворот, говорю об игре за пределами вратарской и в игре ногами. Помазун, на мой взгляд, в этом плане более надежен. А в раме я не вижу проблем ни у одного, ни второго.

С точки зрения Помазуна переход абсолютно оправдан – он тренировался вне команды достаточно долго, и сейчас получил шанс. Пока Максименко безоговорочно номер один, а на будущее я бы так утверждать не стал», – сказал бывший тренер «Урала».