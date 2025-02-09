«У «Спартака» есть все возможности, чтобы сравняться с «Зенитом». Они с чередой перестроений в руководстве и тренерском штабе упустили много времени». Игонин о красно-белых

Алексей Игонин заявил, что у «Спартака» есть возможности сравняться с «Зенитом».

«На мой взгляд, у «Спартака » есть все возможности, чтобы сравняться по уровню с «Зенитом». Красно-белые с чередой перестроений в руководстве и тренерском штабе упустили много времени. Пример «Зенита» – когда Семак работает на протяжении долгого времени, опираясь на поддержку совета директоров, когда один человек принимает решения достаточно взвешенные и осторожные, имеет больше гарантий.

Нужен долгосрочный результат, потому что случаев, когда команда выигрывает чемпионат, а в следующем сезоне не попадает даже в тройку и проваливается по игре, достаточно много. Они все в основном происходят, когда приходит новый тренер, выбирает игроков, эмоционально сплачивает коллектив.

И у «Спартака» была такая история, когда они в последний раз стали чемпионами, а потом провалились. Поэтому здесь нужно планомерное построение команды и чтобы, когда что-то не получается, была всегда возможность опереться на то, что уже давно построено в клубе. Это незыблемо и важно, – сказал бывший защитник «Зенита ».