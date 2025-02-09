Захарян провел на скамейке вторую игру подряд. 2 февраля россиянин сыграл за «Сосьедад» впервые с мая

Арсен Захарян почти не получает игровой практики.

Полузащитник остался на скамейке в матче «Сосьедада » с «Эспаньолом » (2:1) в 23-м туре Ла Лиги . Также он не выходил на поле в игре против «Осасуны» (2:0) в Кубке Испании в четверг.

В этом сезоне россиянин принял участие только в одном матче. Он провел 12 минут без учета добавленного времени в игре против «Осасуны» (1:2) в чемпионате 2 февраля.

Подробно со статистикой Захаряна можно ознакомиться здесь .

Захарян на поле – впервые за 8 месяцев. Ну как он?