Захарян провел на скамейке вторую игру подряд. 2 февраля россиянин сыграл за «Сосьедад» впервые с мая
Арсен Захарян почти не получает игровой практики.
Полузащитник остался на скамейке в матче «Сосьедада» с «Эспаньолом» (2:1) в 23-м туре Ла Лиги. Также он не выходил на поле в игре против «Осасуны» (2:0) в Кубке Испании в четверг.
В этом сезоне россиянин принял участие только в одном матче. Он провел 12 минут без учета добавленного времени в игре против «Осасуны» (1:2) в чемпионате 2 февраля.
Подробно со статистикой Захаряна можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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