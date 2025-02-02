Захарян сыграл впервые в сезоне. Арсен вышел на 78-й минуте в матче «Сосьедада» с «Осасуной»
Арсен Захарян сыграл впервые в этом сезоне.
Полузащитник «Сосьедада» вышел на замену на 78-й минуте игры с «Осасуной» в 22-м туре Ла Лиги.
Из-за проблем со здоровьем россиянин не играл с мая 2024 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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