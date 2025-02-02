Захарян сыграл впервые в сезоне. Арсен вышел на 78-й минуте в матче «Сосьедада» с «Осасуной»

Арсен Захарян сыграл впервые в этом сезоне.

Полузащитник «Сосьедада » вышел на замену на 78-й минуте игры с «Осасуной» в 22-м туре Ла Лиги .

Из-за проблем со здоровьем россиянин не играл с мая 2024 года.

Подробно со статистикой Захаряна можно ознакомиться здесь .