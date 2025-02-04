Корнеев о Захаряне: «Переход в «Сосьедад» – ошибочное решение. В первом сезоне он был настолько уставшим, что практически все передачи были назад и поперек»
Игорь Корнеев считает, что Арсен Захарян не проявит себя в «Реал Сосьедад».
Полузащитник впервые появился на поле в этом сезоне в Ла Лиге – он вышел на замену на 78-й минуте в матче «Осасуной» (1:2).
«Как по мне, переход именно в «Реал Сосьедад» – ошибочное решение.
Потому что он сразу попал в слишком большую конкуренцию, в быстрый футбол, в который никогда не играл.
В первом сезоне он настолько был уставшим, что у него практически все передачи были назад и поперек.
Не знаю, сколько еще терпения у руководства клуба. Пока не вижу ни одного шанса, что Арсен Захарян заиграет в «Реал Сосьедад», – бывший футболист сборной России Игорь Корнеев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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