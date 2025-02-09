0,44 xG «Ливерпуля» в матче с «Плимутом» – самый низкий показатель команды при Слоте
«Ливерпуль» показал самый низкий xG при Арне Слоте в матче.
Мерсисайдцы вылетели из Кубка Англии, уступив в 4-м раунде «Плимуту» (0:1), занимающему последнее место в Чемпионшипе.
xG (показатель ожидаемых голов) «Ливерпуля» в сегодняшнем матче составил 0,44 – самый низкий показатель команды под руководством Слота.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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