Тренер «Плимута» о победе над «Ливерпулем» в Кубке Англии: «Теперь мы часть истории клуба. Такую игру мы любим – сказал игрокам насладиться моментом»

Тренер «Плимута» Мирон Мислич назвал исторической победу над «Ливерпулем».

«Плимут», занимающий последнее место в Чемпионшипе, обыграл «Ливерпуль » (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии.

«У меня нет слов, хотя мне обычно говорят, что я красноречив! Этот момент важен для нас. Еще одна глава в истории «Плимута». Ребята сегодня выступили фантастически.

Это важный момент, и я думаю, что осознаю это, когда вернусь домой и смогу отдохнуть. Это игра, которую мы любим, и иногда тренеры скучают по таким моментам. Я тоже хочу насладиться этим.

Волшебный день для нас. В раздевалке я сказал игрокам, чтобы они насладились им. Теперь мы часть истории «Плимута »... Но не забывайте, что в среду нам предстоит сыграть вновь [в Чемпионшипе], и мы это сделаем», – сказал Мислич.