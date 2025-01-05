Боккетти проиграл все 8 первых матчей в Серии А – во главе «Монцы» и «Вероны». Экс-игрок «Спартака» повторил антирекорд лиги

Сальваторе Боккетти повторил антирекорд Серии А по поражениям.

Сегодня возглавляемая бывшим защитником «Спартака » «Монца» дома проиграла «Кальяри » в Серии А (1:2). Это второй матч клуба при новом тренере: в первом «Монца» уступила «Парме» (1:2) 28 декабря.

В 2022-м итальянский специалист был временно исполняющим обязанности главного тренера «Вероны», где проиграл 6 матчей в Серии А.

Боккетти стал третьим тренером в истории Серии А, проигравшим все 8 первых матчей в высшем дивизионе Италии. До него такой же результат показал Аделио Моро (8 поражений с «Брешиа» в 1995 году) и Астро Галли (8 поражений с «Венецией» в 1949-м).

В следующем туре «Монца » дома сыграет с «Фиорентиной».

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