Боккетти проиграл все 8 первых матчей в Серии А – во главе «Монцы» и «Вероны». Экс-игрок «Спартака» повторил антирекорд лиги
Сальваторе Боккетти повторил антирекорд Серии А по поражениям.
Сегодня возглавляемая бывшим защитником «Спартака» «Монца» дома проиграла «Кальяри» в Серии А (1:2). Это второй матч клуба при новом тренере: в первом «Монца» уступила «Парме» (1:2) 28 декабря.
В 2022-м итальянский специалист был временно исполняющим обязанности главного тренера «Вероны», где проиграл 6 матчей в Серии А.
Боккетти стал третьим тренером в истории Серии А, проигравшим все 8 первых матчей в высшем дивизионе Италии. До него такой же результат показал Аделио Моро (8 поражений с «Брешиа» в 1995 году) и Астро Галли (8 поражений с «Венецией» в 1949-м).
В следующем туре «Монца» дома сыграет с «Фиорентиной».
Боккетти возглавил «Монцу» – после Несты. Хотя мечтает о чемпионстве со «Спартаком»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем