«Милан» подписал хавбека «Монцы» Бондо и отдал Беннасера в аренду «Марселю»

«Милан» совершил два трансфера.

Миланский клуб объявил о переходе полузащитника «Монцы» Уоррена Бондо . Контракт с французским хавбеком подписан до 30 июня 2029 года, он будет выступать под 38-м номером.

Сообщалось , что «россонери» заплатят «Монце» 10 млн евро и еще 2 млн в виде бонусов.

В то же время полузащитник Исмаэль Беннасер продолжит карьеру во Франции: 27-летний игрок арендован «Марселем » до конца сезона. У французского клуба будет опция выкупа алжирца за 12 млн евро и 3 млн бонусов .