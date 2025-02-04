«Милан» подписал хавбека «Монцы» Бондо и отдал Беннасера в аренду «Марселю»
«Милан» совершил два трансфера.
Миланский клуб объявил о переходе полузащитника «Монцы» Уоррена Бондо. Контракт с французским хавбеком подписан до 30 июня 2029 года, он будет выступать под 38-м номером.
Сообщалось, что «россонери» заплатят «Монце» 10 млн евро и еще 2 млн в виде бонусов.
В то же время полузащитник Исмаэль Беннасер продолжит карьеру во Франции: 27-летний игрок арендован «Марселем» до конца сезона. У французского клуба будет опция выкупа алжирца за 12 млн евро и 3 млн бонусов.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: сайт «Милана»
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