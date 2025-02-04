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«Милан» арендовал Соттиля у «Фиорентины» с опцией выкупа и отдал Дзероли «Монце»

«Милан» оформил переход Риккардо Соттиля.

«Россонери» арендовали 25-летнего полузащитника у «Фиорентины» с опцией выкупа. Соттиль получил 99-й игровой номер в своем новом клубе. Ранее сообщалось, что у «Милана» будет право выкупить футболиста за 10 миллионов евро.

Полузащитник Кевин Дзероли перешел в «Монцу». «Милан» отдал 20-летнего футболиста в аренду до окончания сезона.

Статистику выступлений Соттиля можно посмотреть здесь, Дзероли – здесь.

«Сити» купил Нико за 60 млн, «Тоттенхэм» арендовал Теля, Асенсио – в «Астон Вилле». Европа закрыла трансферное окно

Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: официальный сайт «Милана»
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logoсерия А Италия
logoКевин Дзероли
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