«Милан» арендовал Соттиля у «Фиорентины» с опцией выкупа и отдал Дзероли «Монце»

«Милан» оформил переход Риккардо Соттиля.

«Россонери» арендовали 25-летнего полузащитника у «Фиорентины» с опцией выкупа. Соттиль получил 99-й игровой номер в своем новом клубе. Ранее сообщалось , что у «Милана » будет право выкупить футболиста за 10 миллионов евро.

Полузащитник Кевин Дзероли перешел в «Монцу». «Милан» отдал 20-летнего футболиста в аренду до окончания сезона.

Статистику выступлений Соттиля можно посмотреть здесь , Дзероли – здесь .

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