«Милан» арендовал Соттиля у «Фиорентины» с опцией выкупа и отдал Дзероли «Монце»
«Милан» оформил переход Риккардо Соттиля.
«Россонери» арендовали 25-летнего полузащитника у «Фиорентины» с опцией выкупа. Соттиль получил 99-й игровой номер в своем новом клубе. Ранее сообщалось, что у «Милана» будет право выкупить футболиста за 10 миллионов евро.
Полузащитник Кевин Дзероли перешел в «Монцу». «Милан» отдал 20-летнего футболиста в аренду до окончания сезона.
Статистику выступлений Соттиля можно посмотреть здесь, Дзероли – здесь.
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Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: официальный сайт «Милана»
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