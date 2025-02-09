  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» и «Астон Вилла» были готовы заплатить 70 млн евро за Фермина Лопеса. Хавбек не захотел покидать «Барселону» (Diario Sport)
24

«МЮ» и «Астон Вилла» были готовы заплатить 70 млн евро за Фермина Лопеса. Хавбек не захотел покидать «Барселону» (Diario Sport)

Фермин Лопес привлек внимание клубов АПЛ.

По сведениям Diario Sport, полузащитника хотели купить «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Они были готовы заплатить «Барселоне» около 70 млн евро.

21-летний испанец не захотел обсуждать трансфер. Он рассчитывает добиться успеха в «Барселоне» и дал понять это членам «блауграны».

В этом сезоне Фермин провел 14 игр в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Барса» и Фермин продлили контракт до 2029 года, отступные хавбека – 500 млн евро

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
logoФермин Лопес
logoБарселона
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoМанчестер Юнайтед
logoАстон Вилла
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
21-летний Фермин – самый молодой игрок «Барсы» за 17 лет с 4 очками в матче Ла Лиги. В 2008-м отличился 17-летний Кркич
2327 января, 04:55
У Фермина дубль и два ассиста в матче с «Валенсией». Хавбек «Барсы» набрал первые очки в этом сезоне Ла Лиги
1126 января, 21:58
Рекомендуем
Главные новости
Жена Рамоса не поедет в Мексику из-за усталости от переездов и останется с детьми в Испании. Экс-защитник «Реала» перешел в «Монтеррей»
22 минуты назад
«Монца» снимет Боккетти и вернет Несту, уволенного в конце декабря. Команда выиграла 1 из 7 матчей при экс-защитнике «Спартака»
610 минут назад
Моуринью о срыве игры «Галатасарая»: «У него 9 пенальти за 10 игр! Вот почему он уступает «Янг Бойз» и «Мальме», но 5 лет выигрывает почти каждый матч в Турции»
1922 минуты назад
Николич о 6-м месте ЦСКА в РПЛ: «Это расстраивает. Меня устраивает лишь борьба за самые высокие места, за чемпионство. Никто не опускает руки»
326 минут назад
ЦСКА закрывает сделки по Лоррану и Алеррандро. Представители клуба находятся в Бразилии (Вене Касагранде)
1138 минут назад
Пеп о Грилише: «Мне жаль, что Джек не получает минут, которые, возможно, заслуживает. Дело не в том, что я ему не доверяю – просто вклад Савио и Доку огромен»
1947 минут назад
Уго Гатти: «Роналду был и остается лучше Месси. Криштиану играл за более крупные клубы, больше забивал, всегда был готов рискнуть»
7247 минут назад
Слот про 0:1 с «Плимутом»: «Больно, «Ливерпуль» хотел пройти в Кубке Англии как можно дальше. У нас был не очень хороший день»
28сегодня, 17:45
Игроки «Адана Демирспор» ушли с поля из-за несогласия боссов клуба с пенальти в пользу «Галатасарая». Матч отменен, решение по нему примут в ближайшие дни
43сегодня, 17:40Фото
Кубок Англии. «Ливерпуль» проиграл «Плимуту» и вылетел, «Тоттенхэм» против «Астон Виллы»
454сегодня, 17:35Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Просто ######, я, #####, обожаю это». Защитник «Плимута» выругался в прямом эфире после победы над «Ливерпулем». Канал принес извинения
1 минуту назад
«Наполи» – «Удинезе». Лукаку и Мактоминей играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
5 минут назад
Чемпионат Германии. «Лейпциг» обыграл «Санкт-Паули»
4533 минуты назад
Санья о лучших правых защитниках в истории АПЛ: «Уокер – первый, обычно он брал верх над лучшими атакующими игроками мира. Я – второй, Бранислав Иванович – третий»
735 минут назад
0,44 xG «Ливерпуля» в матче с «Плимутом» – самый низкий показатель команды при Слоте
1038 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Анжера», «Лион» разгромил «Реймс»
3045 минут назад
Погребняк об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «Без понятия, кто такой, но, судя по ценнику, должен делать разницу»
151 минуту назад
Экс-судья Фернандес о пенальти в ворота «Реала»: «В матче «Атлетик» – «Жирона» назначен похожий 11-метровый. Если тот эпизод признан нарушением, то и наступ Тчуамени на Лино – тоже»
11сегодня, 17:54Фото
Тренер «Плимута» о победе над «Ливерпулем» в Кубке Англии: «Теперь мы часть истории клуба. Такую игру мы любим – сказал игрокам насладиться моментом»
6сегодня, 17:50
Пономарев о Заболотном: «Он оказался сильнее Гуарирапы и Койта, на его фоне они выглядят плохо. Антон хорошо боролся на втором этаже, скидывал под удар. Что из этого есть у этих ребят? Ничего»
9сегодня, 17:22
Рекомендуем