«МЮ» и «Астон Вилла» были готовы заплатить 70 млн евро за Фермина Лопеса. Хавбек не захотел покидать «Барселону» (Diario Sport)

Фермин Лопес привлек внимание клубов АПЛ.

По сведениям Diario Sport, полузащитника хотели купить «Манчестер Юнайтед » и «Астон Вилла ». Они были готовы заплатить «Барселоне» около 70 млн евро.

21-летний испанец не захотел обсуждать трансфер. Он рассчитывает добиться успеха в «Барселоне» и дал понять это членам «блауграны».

В этом сезоне Фермин провел 14 игр в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

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