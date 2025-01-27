21-летний Фермин – самый молодой игрок «Барсы» за 17 лет с 4 очками в матче Ла Лиги. В 2008-м отличился 17-летний Кркич
Фермин – самый молодой игрок «Барсы» за 17 лет с 4 очками в матче Ла Лиги.
21-летний хавбек «Барселоны» Фермин Лопес сделал дубль и 2 голевые передачи в матче 21-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (7:1).
Это были его первые очки по системе «гол+пас» в текущем розыгрыше чемпионата Испании.
Фермин (21 год 260 дней) – самый молодой игрок каталонцев за 17 лет с 4 очками в одном матче лиги.
В марте 2008 года Боян Кркич (17 лет 208 дней) набрал те же 2+2 в матче против «Вальядолида» (4:1).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: As
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