«Барса» и Фермин продлили контракт до 2029 года, отступные хавбека – 500 млн евро
Фермин Лопес и «Барселона» подписали новый долгосрочный контракт.
21-летний полузащитник, воспитанник Ла Масии, и каталонский клуб подписали соглашение до лета 2029 года.
Отступные Фермина выросли до 500 миллионов евро.
В этом сезоне Лопес провел 6 матчей за «Барселону» и сделал 2 ассиста – против «Баварии» (4:1) в Лиге чемпионов. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Фото: x.com/FCBarcelona
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Барселоны»
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