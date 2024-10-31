«Барса» и Фермин продлили контракт до 2029 года, отступные хавбека – 500 млн евро

Фермин Лопес и «Барселона» подписали новый долгосрочный контракт.

21-летний полузащитник, воспитанник Ла Масии, и каталонский клуб подписали соглашение до лета 2029 года.

Отступные Фермина выросли до 500 миллионов евро.

В этом сезоне Лопес провел 6 матчей за «Барселону» и сделал 2 ассиста – против «Баварии» (4:1) в Лиге чемпионов. Его подробная статистика выступлений – здесь .

Фото: x.com/FCBarcelona