У Фермина дубль и два ассиста в матче с «Валенсией». Хавбек «Барсы» набрал первые очки в этом сезоне Ла Лиги

У Фермина Лопеса 2+2 в матче с «Валенсией».

«Барселона » принимает «Валенсию» в 21-м туре Ла Лиги (7:1, второй тайм).

21-летний полузащитник «Барселоны» отличился на 24 и 45+4 минутах.

Также на счету Фермина две голевые передачи – на Рафинью и Роберта Левандовского.

Это первые результативные баллы испанца в нынешнем сезоне Ла Лиги . Он провел 13 матчей, в основном выходя на замену.