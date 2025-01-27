У Фермина дубль и два ассиста в матче с «Валенсией». Хавбек «Барсы» набрал первые очки в этом сезоне Ла Лиги
У Фермина Лопеса 2+2 в матче с «Валенсией».
«Барселона» принимает «Валенсию» в 21-м туре Ла Лиги (7:1, второй тайм).
21-летний полузащитник «Барселоны» отличился на 24 и 45+4 минутах.
Также на счету Фермина две голевые передачи – на Рафинью и Роберта Левандовского.
Это первые результативные баллы испанца в нынешнем сезоне Ла Лиги. Он провел 13 матчей, в основном выходя на замену.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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