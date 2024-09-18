«Российские вратари – одни из сильнейших в мире. Они могут играть в топ‑клубах лучших чемпионатов». Волк из «Махачкалы» о голкиперах из России
Вратарь «Динамо» Махачкала Давид Волк высказался о силе российских вратарей.
– Виталий Кафанов (тренер вратарей сборной России – Спортс’‘) говорил, что российские вратари ничем не уступают европейским. Это действительно так?
– Я в этом убежден. Сто процентов. Наши вратари могут играть в топ‑чемпионате. Возможно, лучшие российские вратари будут играть в топ‑клубах лучших чемпионатов. Это под силу.
Надо сначала туда попасть, закрепиться. Если честно работать, то такой шанс обязательно будет. Российские вратари – одни из сильнейших в мире, – сказал голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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