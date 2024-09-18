Волк о шансах «Динамо» Махачкала на титул в РПЛ: «Это возможно в ближайшем будущем. Дело не в ресурсах, а в желании работать, психологии и целях»

Вратарь «Динамо» Махачкала Давид Волк верит в чемпионские перспективы клуба.

После 8 туров клуб из Дагестана занимает 9-е место в таблице Мир РПЛ с 9 очками.

– Валентин Пальцев сказал, что его устроит только первое место. Это возможно?

– Поддерживаю его слова. В ближайшем будущем это возможно.

Дело не в ресурсах, а в желании работать, психологии и целях на сезон. Если это совпадет, то это возможно. Мы способны на это, – сказал Волк .