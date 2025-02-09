«Эмполи» подпишет Коваленко бесплатно. После ухода из «Аталанты» украинец был без клуба с лета
Виктор Коваленко перейдет в «Эмполи» на правах свободного агента.
Об этом сообщает итальянский журналист и инсайдер Николо Скира. 28-летний полузащитник подпишет контракт до июня.
Украинец после ухода из «Аталанты» был без клуба с лета.
Прошлый сезон Коваленко провел в «Эмполи» на правах аренды. Он сыграл в 17 матчах в Серии А, забил 1 гол и сделал результативную передачу.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твитттер Николо Ширы
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