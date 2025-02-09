«Эмполи» подпишет Коваленко бесплатно. После ухода из «Аталанты» украинец был без клуба с лета

Виктор Коваленко перейдет в «Эмполи» на правах свободного агента.

Об этом сообщает итальянский журналист и инсайдер Николо Скира. 28-летний полузащитник подпишет контракт до июня.

Украинец после ухода из «Аталанты» был без клуба с лета.

Прошлый сезон Коваленко провел в «Эмполи » на правах аренды. Он сыграл в 17 матчах в Серии А, забил 1 гол и сделал результативную передачу.