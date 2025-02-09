Ретеги, забивший 20 голов в Серии А, отказал саудовцам. Форварду «Аталанты» предлагали 15-20 млн евро в год

Матео Ретеги отказал саудовцам.

Форварду «Аталанты», лидирующему в списке бомбардиров Серии А с 20 голами, предлагали зарплату 15-20 млн евро в год, но он ответил отказом.

Отмечается, что за Ретеги следят некоторые клубы АПЛ.