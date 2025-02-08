Яшкин следит за АПЛ и Ла Лигой: «Люблю интересные игры на топ-уровне. Месси и Роналду в отдельной категории, Мбаппе еще далеко до них»
Дмитрий Яшкин сравнил Килиана Мбаппе с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
– Следишь ли ты за футболом?
– Да, всегда. Смотрю Англию, Испанию.
– Болеешь за какой-то клуб?
– Просто люблю смотреть интересные игры на высоком уровне.
– Кто из футболистов тебе импонирует?
– Я думаю, Месси и Роналду совершенно в отдельной категории. Мбаппе еще далеко до них, – сказал капитан «Ак Барса».
Яшкин о жизни на 30 тысяч рублей в месяц: «Можно, если питаться на базе, ничего не покупать. Но это не очень хорошая жизнь»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем