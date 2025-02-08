Яшкин следит за АПЛ и Ла Лигой: «Люблю интересные игры на топ-уровне. Месси и Роналду в отдельной категории, Мбаппе еще далеко до них»

Дмитрий Яшкин сравнил Килиана Мбаппе с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Следишь ли ты за футболом?

– Да, всегда. Смотрю Англию, Испанию.

– Болеешь за какой-то клуб?

– Просто люблю смотреть интересные игры на высоком уровне.

– Кто из футболистов тебе импонирует?

– Я думаю, Месси и Роналду совершенно в отдельной категории. Мбаппе еще далеко до них, – сказал капитан «Ак Барса ».

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