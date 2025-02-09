Трушков об РПЛ: «Спартак» выиграет, надеюсь. Это темная лошадка. Не знаешь, чего ждать от них. То серия поражений, то побед»
– Банальный вопрос по футболу – кто из звезд больше импонирует?
– Наверное, Месси. Мне нравится «Барселона» сама по себе, раньше всегда за нее болел.
Противостояние было – у них (У «Реала» – Спортс’‘) Роналду, у нас Месси. Это, конечно, просто потрясающе было смотреть. Сейчас уже как будто не то стало с их уходом.
– Руслан Исхаков супертехничный, его можно сравнить с Месси?
– Хоккейный Месси? Возможно, да. Быстрые руки, да и бросок хороший.
– У «Зенита» шесть чемпионств подряд. Наверное, хочется чего-то нового?
– Надеюсь, «Спартак» выиграет.
– Они как раз подписали игрока из чемпионата Греции за 20 млн, Ливая Гарсию. Поможет ли этот мастер и что думаешь в целом про «Спартак»?
– «Спартак» – темная лошадка. Не знаешь, чего ждать от них. То серия поражений, то серия побед.
Я помню тот момент, когда «Спартак» стал чемпионом. Все радовались, все были на ушах. Дай бог, чтобы наконец то порадовать болельщиков. Они это заслужили, – сказал вратарь «Лады» Александр Трушков.
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