Кутицкий верит в победу «Динамо» в РПЛ: «Вера всегда есть. Будем стараться, бороться»

Александр Кутицкий верит в победу «Динамо» в Мир РПЛ.

В первом матче после возобновления чемпионата «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом».

«Я думаю, что будет важная игра в Ростове, как мы начнем, так и будем двигаться, будем стараться побеждать чаще, чтобы приблизиться к первому месту. Будем стараться, бороться.

Есть ли вера в победу в РПЛ? Вера всегда есть, поэтому нужно стараться выходить на 100 процентов в каждой игре», – сказал полузащитник «Динамо».

«Динамо» занимает 4-е место в таблице РПЛ, набрав 35 очков в 18 матчах.