Кутицкий верит в победу «Динамо» в РПЛ: «Вера всегда есть. Будем стараться, бороться»
Александр Кутицкий верит в победу «Динамо» в Мир РПЛ.
В первом матче после возобновления чемпионата «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом».
«Я думаю, что будет важная игра в Ростове, как мы начнем, так и будем двигаться, будем стараться побеждать чаще, чтобы приблизиться к первому месту. Будем стараться, бороться.
Есть ли вера в победу в РПЛ? Вера всегда есть, поэтому нужно стараться выходить на 100 процентов в каждой игре», – сказал полузащитник «Динамо».
«Динамо» занимает 4-е место в таблице РПЛ, набрав 35 очков в 18 матчах.
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем