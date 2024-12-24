Тюкавин – ВТБ игрок ноября и декабря в «Динамо» по версии болельщиков
Константин Тюкавин признан ВТБ игроком ноября и декабря в «Динамо».
Голосование проходило в телеграм-канале бело-голубых. В нем приняло участие 12 826 болельщиков.
Нападающий Тюкавин набрал 47% голосов, лишь на 1% опередив вратаря Игоря Лещука.
Александр Кутицкий и Даниил Фомин набрали по 3%. Еще 1% достался Роберто Фернандесу.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем