Личка о матче с «Факелом»: «В пятницу у меня будет 48 часов, чтобы собрать состав. Сейчас думаю о подготовке 6-7 игроков в расположении «Динамо»

Марцел Личка рассказал о сложностях при подготовке к матчу с «Факелом».

В воскресенье «Динамо» уступило медиафутбольному «Амкалу» (2:3) в товарищеском матче Winline сквозь вселенные.

«Для меня как для тренера важно отсутствие травм в таких матчах. Матчи с медиаклубами делаются для вас, прессы, болельщиков. У меня идет тренировочный цикл, мы делали, что я хотел. Молодые ребята получили игровое время. Лаксальт, Фернандес , Кутицкий сыграли по 45 минут, больше не хотел их напрягать, перегружать. Мои мысли об игре с «Факелом».

С «Амкалом» не сыграли Маухуб , Артур, у них повреждения. Бителло из‑за травмы ребра не тренируется уже три недели. Тюкавин и Фомин уехали в сборную.

У меня тренируются семь человек из основы и молодые парни из второй команды. В пятницу у меня будет 48 часов, чтобы собрать состав на матч с «Факелом». Сейчас мои мысли о подготовке этих 6-7 футболистов, которые есть в расположении клуба.

У «Факела » искусственное поле, нам нужно туда добираться. Муми [Нгамале] получил травму в игре с Намибией, говорил, что может быть готов к «Факелу». Но мы не знаем, когда он будет готов. Посмотрим на его состояние, когда приедет», – сказал главный тренер «Динамо».