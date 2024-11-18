Личка о матче с «Факелом»: «В пятницу у меня будет 48 часов, чтобы собрать состав. Сейчас думаю о подготовке 6-7 игроков в расположении «Динамо»
В воскресенье «Динамо» уступило медиафутбольному «Амкалу» (2:3) в товарищеском матче Winline сквозь вселенные.
«Для меня как для тренера важно отсутствие травм в таких матчах. Матчи с медиаклубами делаются для вас, прессы, болельщиков. У меня идет тренировочный цикл, мы делали, что я хотел. Молодые ребята получили игровое время. Лаксальт, Фернандес, Кутицкий сыграли по 45 минут, больше не хотел их напрягать, перегружать. Мои мысли об игре с «Факелом».
С «Амкалом» не сыграли Маухуб, Артур, у них повреждения. Бителло из‑за травмы ребра не тренируется уже три недели. Тюкавин и Фомин уехали в сборную.
У меня тренируются семь человек из основы и молодые парни из второй команды. В пятницу у меня будет 48 часов, чтобы собрать состав на матч с «Факелом». Сейчас мои мысли о подготовке этих 6-7 футболистов, которые есть в расположении клуба.
У «Факела» искусственное поле, нам нужно туда добираться. Муми [Нгамале] получил травму в игре с Намибией, говорил, что может быть готов к «Факелу». Но мы не знаем, когда он будет готов. Посмотрим на его состояние, когда приедет», – сказал главный тренер «Динамо».
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