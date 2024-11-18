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Личка о матче с «Факелом»: «В пятницу у меня будет 48 часов, чтобы собрать состав. Сейчас думаю о подготовке 6-7 игроков в расположении «Динамо»

Марцел Личка рассказал о сложностях при подготовке к матчу с «Факелом».

В воскресенье «Динамо» уступило медиафутбольному «Амкалу» (2:3) в товарищеском матче Winline сквозь вселенные.

«Для меня как для тренера важно отсутствие травм в таких матчах. Матчи с медиаклубами делаются для вас, прессы, болельщиков. У меня идет тренировочный цикл, мы делали, что я хотел. Молодые ребята получили игровое время. Лаксальт, Фернандес, Кутицкий сыграли по 45 минут, больше не хотел их напрягать, перегружать. Мои мысли об игре с «Факелом».

С «Амкалом» не сыграли Маухуб, Артур, у них повреждения. Бителло из‑за травмы ребра не тренируется уже три недели. Тюкавин и Фомин уехали в сборную.

У меня тренируются семь человек из основы и молодые парни из второй команды. В пятницу у меня будет 48 часов, чтобы собрать состав на матч с «Факелом». Сейчас мои мысли о подготовке этих 6-7 футболистов, которые есть в расположении клуба.

У «Факела» искусственное поле, нам нужно туда добираться. Муми [Нгамале] получил травму в игре с Намибией, говорил, что может быть готов к «Факелу». Но мы не знаем, когда он будет готов. Посмотрим на его состояние, когда приедет», – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoФакел
logoДиего Лаксальт
logoДаниил Фомин
logoМатч ТВ
logoАртур Гомес
logoМуми Нгамале
logoРоберто Фернандес
logoМарцел Личка
logoАмкал
logoКонстантин Тюкавин
logoАлександр Кутицкий
logoБителло
медийный футбол
logoЭль-Мехди Маухуб
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