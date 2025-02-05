«Вредный букмекер» включил Смолова в топ-5 спортивных амбассадоров России: «Его подкаст стал одним из главных генераторов инфоповодов в российских спортивных медиа»

Экс-сотрудник Olimpbet и автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев включил Федора Смолова в топ-5 спортивных амбассадоров букмекеров в России.

«Смолов – яркий, харизматичный и подкованный для медиа футболист. Федор еще до завершения карьеры занялся созданием качественного и востребованного контента.

Его подкаст Smol Talk при поддержке BetBoom стал одним из главных генераторов инфоповодов в российских спортивных медиа. Каждый выпуск дает огромную цитируемость и собирает сотни тысяч просмотров на ютубе.

Играет роль, что Смолов – действующий футболист, который легко раскрывает гостей просто за счет статуса: с кем-то он играл, с кем-то – работал. Безусловно, у этого есть и свои минусы, но плюсов гораздо больше.

У Смолова теплые отношения с BetBoom: он участвует в самых разных коллаборациях. От рекламных роликов и медиафутбола до представления бренда букмекера на бизнес-ивентах», – отметил Прокофьев для Ставок на Спортсе’’.

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Овечкин, Карпин, Дзюба, Смолов – кто самый яркий амбассадор букмекеров?