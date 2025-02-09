Смолову исполнилось 35 лет. «Краснодар» и сборная России поздравили форварда: «Желаем здоровья, энергии, крутых голов. Бей свои же рекорды»
«Краснодар» и сборной России поздравили Федора Смолова с 35-летием.
«Поздравляем с днем рождения Федора Михайловича. Смолову сегодня исполняется 35.
Желаем форварду здоровья, неиссякаемой энергии, крутых голов и голевых передач за «быков». Бей свои же рекорды, Федор! 👏
С днем рождения!» – говорится в сообщении «Краснодара».
«Поздравляем нападающего с днем рождения. Желаем Федору счастья, семейного благополучия и исполнения всех желаний!» – написали в соцсетях сборной России.
Напомним, что Смолов также играл за московское «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и «Сельту».
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
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