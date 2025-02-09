Эракович о России: «Мне в России все нравится. Петербург – второй лучший город после Белграда для меня»

Страхиня Эракович поделился впечатлениями о жизни в России.

«Я уже знаю русский пять-шесть месяцев, но есть большая трудность поговорить с журналистами, сейчас я первый раз с вами общаюсь на нем. Я учил русский язык в Сербии, но я забыл очень много слов, ведь прошло несколько лет.

Сейчас я учил язык каждый день, мне все помогают в изучении, от тренерского штаба до игроков, поэтому сейчас легче. Мне в России все нравится, Петербург – второй лучший город для меня после Белграда.

Много игроков из Сербии играют в Российской Премьер-лиге, они все являются для меня друзьями, с каждым я в отличных отношениях.

Я хочу пожелать им всем удачи, но вместе с тем хочу быть первым в таблице в конце сезона», – сказал сербский защитник «Зенита » на русском языке.

Страхиня Эракович: «Санкт-Петебург – лучший город, который я видел, самый красивый. Говорю это и в Сербии, и везде. И многие в сборной болеют за «Зенит»