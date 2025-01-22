Страхиня Эракович: «Санкт-Петебург – лучший город, который я видел, самый красивый. Говорю это и в Сербии, и везде. И многие в сборной болеют за «Зенит»

Страхиня Эракович в восторге от Санкт-Петербурга.

– Когда сейчас приезжаете в сборную, что у вас спрашивают о «Зените», Петербурге и России?

– Все слышали много хорошего и о клубе, и о Петербурге как о городе. Многие там никогда не были, и я говорю, что это невозможно описать словами, надо приехать и увидеть самому, что это за место.

Я говорю это и в Сербии, и везде: Санкт-Петебург – это самый красивый город, в котором я был. Не потому, что я там живу и хочу сказать приятное, а потому, что это действительно так. Санкт-Петербург – лучший город, который я видел.

Меня спрашивают и о чемпионате России, и как он сейчас выглядит, им многое интересно. Мой приятель по сборной болеет за «Зенит», и многие другие тоже. Они не высказывают это открыто, но я знаю, что «Зенит» поддерживают многие, – сказал защитник.