Агент Тонали не представляет возвращение в Серию А: «Сандро – один из лучших хавбеков мира. Итальянские клубы вряд ли могут столько заплатить»
Агент Сандро Тонали почти исключил возвращение игрока в Серию А.
– Ждать возвращения в Серию А в июне?
– Сандро – один из лучших полузащитников в мире, у него такая цена, какую итальянские клубы вряд ли смогут заплатить. Я представляю себе его карьеру вдали от Серии А, – сказал агент полузащитника «Ньюкасла» Джузеппе Рисо.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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