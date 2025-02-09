Агент Тонали не представляет возвращение в Серию А: «Сандро – один из лучших хавбеков мира. Итальянские клубы вряд ли могут столько заплатить»

Агент Сандро Тонали почти исключил возвращение игрока в Серию А.

– Ждать возвращения в Серию А в июне?

– Сандро – один из лучших полузащитников в мире, у него такая цена, какую итальянские клубы вряд ли смогут заплатить. Я представляю себе его карьеру вдали от Серии А, – сказал агент полузащитника «Ньюкасла» Джузеппе Рисо.